O que acontece no corpo durante um afogamento?

Estamos no verão e nessa época do ano os casos de afogamentos aumentam bastante em função do período de férias. Acidentes são a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos no Brasil, por exemplo. Por ano, mais de 3.300 meninas e meninos morrem por esse motivo e outras 112 mil crianças são internadas em estado grave. Nesta edição do Consultório CBN, Henrique Bonaldi fala sobre como prevenir, o fazer em casos de afogamentos e o que acontece no organismo. Ouça a conversa completa!