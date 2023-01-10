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Consultório CBN

O que acontece no corpo durante um afogamento?

Ouça a conversa completa com o médico Henrique Bonaldi

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 17:58

Publicado em 

10 jan 2023 às 17:58
Afogamengo
Afogamengo Crédito: Pixabay
Estamos no verão e nessa época do ano os casos de afogamentos aumentam bastante em função do período de férias. Acidentes são a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos no Brasil, por exemplo. Por ano, mais de 3.300 meninas e meninos morrem por esse motivo e outras 112 mil crianças são internadas em estado grave. Nesta edição do Consultório CBN, Henrique Bonaldi fala sobre como prevenir, o fazer em casos de afogamentos e o que acontece no organismo. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 10-01-23

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