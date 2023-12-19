Um polidor de uma empresa de mármore e granito, identificado como Jones Biancardi, de 33 anos, morreu no final da manhã de segunda-feira (18) após sofrer um choque elétrico. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores de Mármore, Granito e Calcário do Estado do Espírito Santo (Sindimarmore), o acidente aconteceu em uma empresa do setor em Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. O que acontece com o corpo após levar um choque elétrico? Quais os mecanismos de lesão? O comentarista Henrique Bonaldi fala nesta edição do Consultório CBN. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 19-12-23