Não salgue a comida! Entenda por que o excesso de sal faz mal

Você é daquele tipo de pessoa que entre uma refeição e outra sempre utiliza o sal para temperar uma comida e não se dá conta da quantidade que você leva à mesa? Pois fique atento, porque nesta edição do Consultório CBN, o comentarista Michel Assbu explica, de forma prática, porque o excesso de sal faz mal à saúde. Especialistas apontam que ingerir alimentos ricos em sódio, principal componente do sal de cozinha, pode desencadear sérios danos à saúde de uma pessoa, como problemas cardiovasculares e renais. Confira!