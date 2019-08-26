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Não salgue a comida! Entenda por que o excesso de sal faz mal

Especialistas apontam que ingerir alimentos ricos em sódio, principal componente do sal de cozinha, pode desencadear sérios danos à saúde de uma pessoa, como problemas cardiovasculares e renais

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 12:13

Publicado em 

26 ago 2019 às 12:13
 
Você é daquele tipo de pessoa que entre uma refeição e outra sempre utiliza o sal para temperar uma comida e não se dá conta da quantidade que você leva à mesa? Pois fique atento, porque nesta edição do Consultório CBN, o comentarista Michel Assbu explica, de forma prática, porque o excesso de sal faz mal à saúde. Especialistas apontam que ingerir alimentos ricos em sódio, principal componente do sal de cozinha, pode desencadear sérios danos à saúde de uma pessoa, como problemas cardiovasculares e renais. Confira!
Consultório CBN - Michel Assbú - 26-08-19

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