Moradores de Vitória ainda sofrem com os impactos da poluição do ar

Em comemoração aos 468 anos da cidade de Vitória, esta semana a CBN Vitória apresenta com os seus comentaristas, temas que são destaque na capital capixaba. Vamos falar de iniciativas que nasceram na cidade ou que sugiram primeiro por aqui. Mas também não vamos deixar de fora deste debate, temas que desafiam a cidade, como o controle da poluição do ar.

Nesta edição do quadro Consultório CBN, o comentarista Michel Assbu explica como que as doenças respiratórias podem ser agravadas com a incidência da poluição na Capital.

Your browser does not support the audio element. Consultório CBN - Michel Assbú - 02-09-19