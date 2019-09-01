Moradores de Vitória ainda sofrem com os impactos da poluição do ar

Em comemoração aos 468 anos da cidade de Vitória, esta semana a CBN Vitória apresenta com os seus comentaristas, temas que são destaque na capital capixaba. Vamos falar de iniciativas que nasceram na cidade ou que sugiram primeiro por aqui. Mas também não vamos deixar de fora deste debate, temas que desafiam a cidade, como o controle da poluição do ar.
Nesta edição do quadro Consultório CBN, o comentarista Michel Assbu explica como que as doenças respiratórias podem ser agravadas com a incidência da poluição na Capital.
Consultório CBN - Michel Assbú - 02-09-19
Médicos avaliam que o tamanho da partícula do pó preto é tão pequena que pode chegar aos pulmões. Elas impregnam o órgão e podem diminuir a capacidade de captar oxigênio. O pó é capaz de atingir a nariz, a mucosa da boca e garganta. As consequências dependem do pulmão de cada pessoa. Crianças, idosos e pessoas com doenças como alergias, asma, enfisemas e doenças cardíacas são os mais afetados. Nos idosos, como o coração passa a ser mais exigido, aumentam casos de infarto.