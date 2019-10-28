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Mitos e verdades: água morna com limão contra diabetes?

A explicação é do comentarista Michel Assbu

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 12:31

Publicado em 

28 out 2019 às 12:31
Você já deve ter escutado inúmeras receitas caseiras que prometem feitos milagrosos à saúde. Uma delas é a seguinte: água morna com limão ajuda a equilibrar os níveis de glicemia do organismo e, portanto, controla o diabetes. Nesta segunda-feira (28), o comentarista Michel Assbu esclarece que esta dica não tem comprovação científica para o tratamento do diabetes.
Consultório CBN - Michel Assbú - 28-10-19
Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, “de modo geral, não há um alimento específico que isoladamente consiga promover o controle da glicemia. Por isso, a SBD recomenda adequar a qualidade da alimentação como um todo, sempre orientado por um nutricionista, para alcançar benefícios significativos”. Confira!

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