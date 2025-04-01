Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Consultório CBN

Memória e saúde: como fortalecer o cérebro?

Ouça os comentários de Henrique Bonaldi

Publicado em 01 de Abril de 2025 às 17:46

Publicado em 

01 abr 2025 às 17:46
Cérebro, memória, esquecimento, pensamento
Cérebro, memória, esquecimento, pensamento Crédito: Tânia Rego / Agência Brasil
Nesta edição de Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi comenta a relação da memória com a saúde do corpo e dá dicas de como fortalecer o cérebro. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 01-04-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados