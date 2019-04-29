Melhore a saúde do seu coração e evite a hipertensão arterial

Na última sexta-feira, dia 26, foi celebrado o Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial. O objetivo da data é lembrar que as doenças crônicas podem ser prevenidas ou controladas para que o paciente tenha uma vida de qualidade. Este é o tema do Consultório CBN desta segunda-feira (29), com o comentarista Michel Assbu. Os dados sobre os problemas do coração são alarmantes.

O Ministério da Saúde alerta que 34 pessoas morrem por hora de doenças cardiovasculares no país e a pressão alta é o principal fator de risco. São oitenta e quatro mortes por hora, 829 óbitos por dia e mais de 302 mil óbitos no ano de 2017. Esse é o retrato das doenças cardiovasculares no Brasil (infarto, hipertensão, AVC e outras enfermidades), que têm como principal fator de risco a hipertensão arterial, a “pressão alta” como é popularmente conhecida e que afeta pelo menos um a cada quatro adultos no país. Confira!