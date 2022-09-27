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Médico fala sobre dores de cabeça e esclarece dúvidas

As explicações são do médico Henrique Bonaldi

Publicado em 27 de Setembro de 2022 às 18:12

Publicado em 

27 set 2022 às 18:12
Na foto homem leva mão a cabeça, em sinal de dor e incômodo
Homem com dor de cabeça Crédito: Pixabay
Nesta edição do Consultório CBN, o tema em destaque com Henrique Bonaldi é dor de cabeça. Os seus tipos, causas e como aliviar. Ouça as explicações completas!
Consultório CBN - 27-09-22

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