Médico fala sobre dores de cabeça e esclarece dúvidas

Nesta edição do Consultório CBN, o tema em destaque com Henrique Bonaldi é dor de cabeça. Os seus tipos, causas e como aliviar. Ouça as explicações completas!
Consultório CBN - 27-09-22
Publicado em 27 de Setembro de 2022 às 18:12
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