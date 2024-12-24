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Médico explica os impactos das telas na saúde das crianças

As explicações são do comentarista Henrique Bonaldi

Publicado em 24 de Dezembro de 2024 às 17:04

Publicado em 

24 dez 2024 às 17:04
Criança, tela, tablet, tecnologia, exposição às telas
Criança, tela, tablet, tecnologia, exposição às telas Crédito: Pexels
Nesta edição do Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi traz como destaque o impacto do uso e excesso de telas na saúde física e mental das crianças e adolescentes. Ouça a conversa completa!
CBN - Consultorio CBN - 24-12-24

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