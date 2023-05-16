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Consultório CBN

Médico esclarece principais dúvidas sobre a gripe aviária

Ouça a explicação do comentarista Henrique Bonaldi

Publicado em 16 de Maio de 2023 às 17:53

Publicado em 

16 mai 2023 às 17:53
Refúgio da Vida Silvestre da Mata Paludosa (antigo Parque da Fazendinha), em Vitória, está fechado
Refúgio da Vida Silvestre da Mata Paludosa (antigo Parque da Fazendinha), em Vitória, está fechado Crédito: Paulo Ricardo Sobral/TV Gazeta
O Brasil registra três casos de gripe aviária em aves marinhas silvestres no litoral do Espírito Santo. É a primeira vez que o país registra infecções pela doença. Uma localizada no município de Marataízes, no Sul do Estado, e outra no bairro Jardim Camburi, em Vitória. A terceira ave estava no Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos de Cariacica (Ipram). A gripe aviária é uma doença que acomete aves e é provocada pelo vírus influenza A. A condição raramente acomete os humanos e também é conhecida como gripe do frango e influenza aviária. Nesta edição do Consultório CBN, o médico Henrique Bonaldi traz as primeiras informações sobre o que se sabe da doença. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 16-05-23

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