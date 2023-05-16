Médico esclarece principais dúvidas sobre a gripe aviária

O Brasil registra três casos de gripe aviária em aves marinhas silvestres no litoral do Espírito Santo. É a primeira vez que o país registra infecções pela doença. Uma localizada no município de Marataízes, no Sul do Estado, e outra no bairro Jardim Camburi, em Vitória. A terceira ave estava no Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos de Cariacica (Ipram). A gripe aviária é uma doença que acomete aves e é provocada pelo vírus influenza A. A condição raramente acomete os humanos e também é conhecida como gripe do frango e influenza aviária. Nesta edição do Consultório CBN, o médico Henrique Bonaldi traz as primeiras informações sobre o que se sabe da doença. Ouça a conversa completa!