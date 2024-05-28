Médico esclarece mitos sobre a vacinação

Nesta edição de "Consultório CBN", o comentarista Henrique Bonaldi fala brevemente sobre a importância da vacinação. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 28-05-24
Publicado em 28 de Maio de 2024 às 17:55
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta