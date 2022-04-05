Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Consultório CBN

Médico esclarece dúvidas sobre os tipos sanguíneos

Quem explica é o comentarista Henrique Bonaldi!

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 18:12

Publicado em 

05 abr 2022 às 18:12
sangue
Tipo sanguíneo Crédito: Divulgação Sesa
Nesta edição do "Consultório CBN", Henrique Bonaldi esclarece as principais dúvidas dos ouvintes sobre o tema tipos sanguíneosOuça a conversa completa!
Consultório CBN - 05-04-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Confira 4 mitos sobre a cerveja artesanal
Festival de cerveja terá comidas juninas e muito forró em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Operação cumpre mandados contra grupo investigado por pistolagem
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados