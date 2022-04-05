Médico esclarece dúvidas sobre os tipos sanguíneos

Nesta edição do "Consultório CBN", Henrique Bonaldi esclarece as principais dúvidas dos ouvintes sobre o tema tipos sanguíneos. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 05-04-22.mp3
Publicado em 05 de Abril de 2022 às 18:12
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta