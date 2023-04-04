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Consultório CBN

Médico esclarece dúvidas sobre diabetes, paralisia facial e exames de rotina

Quem explica é o comentarista Henrique Bonaldi!

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 17:59

Publicado em 

04 abr 2023 às 17:59
Diabetes
Diabetes Crédito: Pexels
Nesta edição do Consultório CBN, com o comentarista Henrique Bonaldi tira dúvidas de ouvintes sobre assunto como diabetes, paralisia facial e exames de rotinaOuça as explicações completas!
Consultório CBN - 04-04-23

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