Médico esclarece dúvidas sobre diabetes, paralisia facial e exames de rotina

Nesta edição do Consultório CBN, com o comentarista Henrique Bonaldi tira dúvidas de ouvintes sobre assunto como diabetes, paralisia facial e exames de rotina. Ouça as explicações completas!
Consultório CBN - 04-04-23
Publicado em 04 de Abril de 2023 às 17:59
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