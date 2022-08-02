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Médico alerta para os riscos da automedicação

Ouça a conversa completa com o comentarista Henrique Bonaldi

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 18:50

Publicado em 

02 ago 2022 às 18:50
Remédio, pílula, medicamento, farmácia
Remédio, pílula, medicamento, farmácia Crédito: Freepik
Nesta edição do Consultório CBN o médico Henrique Bonaldi esclarece, entre as principais dúvidas dos ouvintes, os riscos da automedicação. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 02-08-22.mp3

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