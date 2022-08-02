Médico alerta para os riscos da automedicação

Nesta edição do Consultório CBN o médico Henrique Bonaldi esclarece, entre as principais dúvidas dos ouvintes, os riscos da automedicação. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 02-08-22.mp3
Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 18:50
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