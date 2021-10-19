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Medicamentos para emagrecer: entenda como eles atuam no organismo

Ouça as explicações do médico Henrique Bonaldi

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 18:33

Publicado em 

19 out 2021 às 18:33
Remédio, pílula, medicamento, farmácia
Remédio, pílula, medicamento, farmácia Crédito: Freepik
O Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou no último dia 14, por 7 votos a 3, a lei que permitia a produção, comercialização e consumo de medicamentos para emagrecimento conhecidos como anfepramona, femproporex e mazindol. Isso significa que, agora, não será mais possível produzir, comercializar ou consumir esses remédios no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já tinha retirado os três remédios do mercado em 2011, mas eles voltaram a ser liberados com a aprovação de um projeto de lei pelo Congresso em 2017. A Suprema Corte também proibiu a sibutramina, mas a Anvisa afirma ter reconsiderado a proibição e permitido o seu uso com restrições. Como eles atuam no corpo? Assunto para o médico Henrique Bonaldi, nesta edição do Consultório CBN. Ouça:
Consultório CBN - 19/10/2021

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