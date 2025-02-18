Linha de frente: comentarista da CBN Vitória relembra atuação dos médicos na pandemia

Profissionais da saúde foram verdadeiros heróis durante a pandemia de Covid. Trabalhar na chamada linha de frente significava exposição ao risco de contaminação. O vírus que matou milhares de brasileiros destruiu famílias e deixou pelo caminho sonhos de crianças, adultos e idosos. Após a chegada da vacina, o vírus se tornou menos letal, garantindo maior proteção aos brasileiros. Este é o destaque do quadro Consultório CBN, com o comentarista Henrique Bonaldi. Ouça a conversa completa!