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Linha de frente: comentarista da CBN Vitória relembra atuação dos médicos na pandemia

Ouça o comentário do médico Henrique Bonaldi

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 17:33

Publicado em 

18 fev 2025 às 17:33
Vacinação contra a Covid-19
Vacinação contra a Covid-19 ajudou no combate à doença em todo o mundo Crédito: Ricardo Medeiros
Profissionais da saúde foram verdadeiros heróis durante a pandemia de Covid. Trabalhar na chamada linha de frente significava exposição ao risco de contaminação. O vírus que matou milhares de brasileiros destruiu famílias e deixou pelo caminho sonhos de crianças, adultos e idosos. Após a chegada da vacina, o vírus se tornou menos letal, garantindo maior proteção aos brasileiros. Este é o destaque do quadro Consultório CBN, com o comentarista Henrique Bonaldi. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 18-02-25

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