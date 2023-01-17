Linfoma: o câncer que atinge pai de quíntuplos capixabas

Oito meses após ser diagnosticado com linfoma, câncer que se origina no sistema linfático e está ligado à imunidade, Jayme Reisen, o pai dos quíntuplos capixabas que ficaram famosos na internet e tiveram um reality show mostrando a rotina da família, vai passar por um transplante de células em busca da cura da doença. Desde o diagnóstico da doença, em março de 2022, Jayme passou por tratamento de quimioterapia, mas seu organismo não respondeu aos medicamentos. O pai dos quíntuplos também foi convidado a participar de um estudo em São Paulo no Hospital Beneficência Portuguesa, onde foi submetido a quatro infusões e não obteve uma melhora significativa. Tema para Henrique Bonaldi, nesta edição do "Consultório CBN". Ouça a conversa completa!