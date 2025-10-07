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Intoxicação por metanol: médico explica o que acontece com o organismo

Acompanhe o comentário do médico Henrique Bonaldi.

Publicado em 07 de Outubro de 2025 às 17:19

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07 out 2025 às 17:19
Destilados, como uísque, são os produtos no alvo das investigações contra o metanol no Brasil
Destilados, como uísque, são os produtos no alvo das investigações contra o metanol no Brasil Crédito: Luwadlin Bosman/Unsplash
Consultório CBN - 07-10-25
Nesta edição do consultório CBN, o médico Henrique Bonaldi explica sobre a Intoxicação por metanol. Se for ingerida a substância pode provocar diversos problemas de saúde e até causar morte. Os sintomas podem ser confundidos com uma ressaca, mas a persistência de dor abdominal, náuseas, vômitos e alterações visuais são sinais de alerta. Em caso de qualquer suspeita, é crucial procurar imediatamente uma unidade de saúde, pois o tratamento rápido com antídotos (como o etanol farmacêutico ou fomepizol) e, em casos graves, hemodiálise, é fundamental para evitar sequelas permanentes ou a morte.

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