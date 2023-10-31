Infarto silencioso: é possível ter e não sentir nada?

Nesta edição de Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi tira dúvidas de ouvintes sobre saúde, entre elas, se uma pessoa pode ser acometida por um infarto silencioso e quais os sintomas. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 31-10-23
Publicado em 31 de Outubro de 2023 às 18:08
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta