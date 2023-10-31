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Consultório CBN

Infarto silencioso: é possível ter e não sentir nada?

Ouça os comentários de Henrique Bonaldi

Publicado em 31 de Outubro de 2023 às 18:08

Publicado em 

31 out 2023 às 18:08
Saúde
Saúde Crédito: Pexels
Nesta edição de Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi tira dúvidas de ouvintes sobre saúde, entre elas, se uma pessoa pode ser acometida por um infarto silencioso e quais os sintomas. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 31-10-23

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