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Consultório CBN

Inchaço por conta do calor, celulite, gordura abdominal e outras dúvidas!

Ouça os comentários de Henrique Bonaldi

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 17:47

Publicado em 

04 fev 2025 às 17:47
Médico
Médico Crédito: Pixabay
Nesta edição de Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi tira dúvidas dos ouvintes. A primeira é: calor pode causar inchaço? Ouça a conversa completa e descubra!
Consultório CBN - 04-02-25

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