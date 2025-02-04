Inchaço por conta do calor, celulite, gordura abdominal e outras dúvidas!

Nesta edição de Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi tira dúvidas dos ouvintes. A primeira é: calor pode causar inchaço? Ouça a conversa completa e descubra!
Consultório CBN - 04-02-25
Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 17:47
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