Hipertensão afeta três milhões de crianças e adolescentes brasileiros

No último dia 17 de maio foi recordado como o Dia Mundial da Hipertensão, doença que acomete quase 1/4 da população brasileira. Mas, em especial, envolvendo jovens o cenário também tem sido motivo de alerta: atualmente, segundo o Ministério da Saúde, estima-se que a hipertensão já atinja três milhões de crianças e adolescentes dos 3 aos 18 anos de idade. Nesta segunda-feira (20), o comentarista Michel Assbu alerta para esse cenário e explica, por exemplo, a importância de bons hábitos para se evitar esse problema. O sedentarismo e hábitos alimentares inadequados têm contribuído diretamente para o aumento desses casos, explica. Confira!