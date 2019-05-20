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Hipertensão afeta três milhões de crianças e adolescentes brasileiros

O sedentarismo e hábitos alimentares inadequados têm contribuído diretamente para o aumento desses casos

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 11:36

Publicado em 

20 mai 2019 às 11:36
No último dia 17 de maio foi recordado como o Dia Mundial da Hipertensão, doença que acomete quase 1/4 da população brasileira. Mas, em especial, envolvendo jovens o cenário também tem sido motivo de alerta: atualmente, segundo o Ministério da Saúde, estima-se que a hipertensão já atinja três milhões de crianças e adolescentes dos 3 aos 18 anos de idade. Nesta segunda-feira (20), o comentarista Michel Assbu alerta para esse cenário e explica, por exemplo, a importância de bons hábitos para se evitar esse problema. O sedentarismo e hábitos alimentares inadequados têm contribuído diretamente para o aumento desses casos, explica. Confira!
Consultório CBN - Michel Assbú - 20-05-19

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