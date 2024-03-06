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Hérnia umbilical pode causar dor nos testículos?

Ouça a conversa com o médico Henrique Bonaldi

Publicado em 05 de Março de 2024 às 23:32

Publicado em 

05 mar 2024 às 23:32
Hérnia umbilical
Hérnia umbilical Crédito: Pexels
Nesta edição de "Consultório CBN", o médico Henrique Bonaldi responde à dúvida de um ouvinte: hérnia umbilical pode causar dor nos testículos? Ouça a conversa completa e entenda!
Consultório CBN - 05-03-24

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