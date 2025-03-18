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Hérnia: os riscos e o que você precisa saber

Ouça o comentário do médico Henrique Bonaldi

Publicado em 18 de Março de 2025 às 17:31

Publicado em 

18 mar 2025 às 17:31
dor nas costas, coluna, vertebral, hérnia de disco
O que você precisa saber sobre hérnias Crédito: Shutterstock
Nesta edição de Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi aborda alguns assuntos: entre eles, a hérnia. Quais os riscos? Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 18-03-25

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