Hérnia: os riscos e o que você precisa saber

Nesta edição de Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi aborda alguns assuntos: entre eles, a hérnia. Quais os riscos? Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 18-03-25
Publicado em 18 de Março de 2025 às 17:31
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