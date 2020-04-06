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CONSULTÓRIO CBN

Hábitos de higiene são importantes não só em tempos de pandemia

Ouça a participação do comentarista Michel Assbu

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 11:01

Publicado em 

06 abr 2020 às 11:01
A pandemia do novo coronavírus obrigou a população não só do Espírito Santo, mas de todo o mundo a adquirir ou reforçar hábitos de saúde e higiene já conhecidos, como lavar sempre as mãos, utilizar álcool em gel e evitar aglomerações. Mas algumas dessas atitudes não devem ficar restritas ao período do surto de uma doença, mas devem ser levadas e reproduzidas durante toda a vida do ser humano. É o que aponta o médico Michel Assbu, no Consultório CBN desta segunda-feira (06). Confira!
PODCAST - CONSULTÓRIO CBN - 06-04-20

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