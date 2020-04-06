Hábitos de higiene são importantes não só em tempos de pandemia

A pandemia do novo coronavírus obrigou a população não só do Espírito Santo, mas de todo o mundo a adquirir ou reforçar hábitos de saúde e higiene já conhecidos, como lavar sempre as mãos, utilizar álcool em gel e evitar aglomerações. Mas algumas dessas atitudes não devem ficar restritas ao período do surto de uma doença, mas devem ser levadas e reproduzidas durante toda a vida do ser humano. É o que aponta o médico Michel Assbu, no Consultório CBN desta segunda-feira (06). Confira!