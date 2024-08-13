Guardar mágoa e ressentimento faz mal para a saúde? Cardiologista explica

Nesta edição de "Consultório CBN", o comentarista Henrique Bonaldi fala de uma questão que também afeta a saúde do coração: mágoa. Guardar ressentimento de uma situação pode fazer mal? Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 13-0-24
Publicado em 13 de Agosto de 2024 às 17:47
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