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Guardar mágoa e ressentimento faz mal para a saúde? Cardiologista explica

Ouça os comentários de Henrique Bonaldi

Publicado em 13 de Agosto de 2024 às 17:47

Publicado em 

13 ago 2024 às 17:47
Mágoa
Mágoa Crédito: Pixabay
Nesta edição de "Consultório CBN", o comentarista Henrique Bonaldi fala de uma questão que também afeta a saúde do coração: mágoa. Guardar ressentimento de uma situação pode fazer mal? Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 13-0-24

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