Gastrosquise: entenda o diagnóstico da filha de Pedro Scooby

A modelo Cintia Dicker, companheira do surfista Pedro Scooby, revelou o motivo por trás da cirurgia que a filha do casal precisou passar logo após o nascimento. De acordo com ela, a bebê, que se chama Aurora, recebeu o diagnóstico de gastrosquise, uma malformação gastrointestinal congênita. Cintia contou em entrevista para a revista Vogue que descobriu a gestação logo no início. Ao fazer o exame morfológico, ela e Scooby receberam a notícia de que a filha tinha gastrosquise. Então, a mãe e a bebê precisaram passar por vários outros exames. Tema para o comentarista Henrique Bonaldi, nesta edição do Consultório CBN. Ouça a conversa completa!