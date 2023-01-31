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Gastrosquise: entenda o diagnóstico da filha de Pedro Scooby

Quem explica é o comentarista e médico Henrique Bonaldi

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 17:43

Publicado em 

31 jan 2023 às 17:43
A modelo Cintia Dicker e o surfista Pedro Scooby, carregando a filha Aurora nos braços
A modelo Cintia Dicker e o surfista Pedro Scooby, carregando a filha Aurora nos braços Crédito: Reprodução/Instagram
A modelo Cintia Dicker, companheira do surfista Pedro Scooby, revelou o motivo por trás da cirurgia que a filha do casal precisou passar logo após o nascimento. De acordo com ela, a bebê, que se chama Aurora, recebeu o diagnóstico de gastrosquise, uma malformação gastrointestinal congênita. Cintia contou em entrevista para a revista Vogue que descobriu a gestação logo no início. Ao fazer o exame morfológico, ela e Scooby receberam a notícia de que a filha tinha gastrosquise. Então, a mãe e a bebê precisaram passar por vários outros exames. Tema para o comentarista Henrique Bonaldi, nesta edição do Consultório CBN. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 31-01-23

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