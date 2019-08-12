Fique por dentro: pequenos hábitos que nos garantem longevidade

O segredo da longevidade pode estar em hábitos simples do cotidiano. É o que aponta uma pesquisa da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que analisou dados de 78 mil homens e 44 mil mulheres. O estudo apontou que cinco hábitos simples podem prolongar a vida em até 10 anos: manter uma dieta saudável, não fumar, limitar a ingestão de álcool, exercitar-se regularmente e conservar um peso saudável.