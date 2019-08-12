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Fique por dentro: pequenos hábitos que nos garantem longevidade

Ouça as dicas do comentarista Michel Assbu

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 11:56

Publicado em 

12 ago 2019 às 11:56
 
O segredo da longevidade pode estar em hábitos simples do cotidiano. É o que aponta uma pesquisa da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que analisou dados de 78 mil homens e 44 mil mulheres. O estudo apontou que cinco hábitos simples podem prolongar a vida em até 10 anos: manter uma dieta saudável, não fumar, limitar a ingestão de álcool, exercitar-se regularmente e conservar um peso saudável.
A pesquisa revelou ainda que quem segue hábitos saudáveis tem 82% menos probabilidade de morrer de doenças cardiovasculares e 65% menos de câncer. Quem explica o assunto é comentarista Michel Assbu, que também aponta esses e outros caminhos para a longevidade!
 
Consultório CBN - Michel Assbú - 12-08-19

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