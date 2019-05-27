ES já registra seis mortes por influenza somente este ano

Nesta edição do Consultório CBN, o comentarista Michel Assbu traz um novo alerta aos ouvintes: a importância da vacinação. Nesta sexta-feira, dia 31, chega ao fim a campanha de vacinação contra a gripe e ainda dá tempo dos grupos prioritários se imunizarem.
Consultório CBN - Michel Assbú - 27-05-19
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou este ano, até a última quarta-feira (22), um total de 74 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza no Espírito Santo, sendo 35 casos por Influenza A (H3N2), 34 casos por Influenza A (H1N1) e cinco casos por Influenza B. Deste total, três casos evoluíram para óbito por Influenza A (H3N2), dois por Influenza A (H1N1) e um por Influenza B.
Vacinação
Até o final da manhã da última quarta-feira (22), o Espírito Santo atingiu a cobertura de 78,43% do público-alvo na Campanha Nacional de Vacinação. Os grupos com maiores coberturas de vacinação até o momento são os indígenas (110,65%), idosos (93,66%), puérperas (84,62%), crianças de 6 meses a menores de 2 anos (83,27%), professores (81,67%), crianças de 2 a menores de 5 anos (72,03%) e trabalhadores da Saúde (70,6%).
Já os grupos com as menores coberturas são comorbidades (66,59%), gestantes (65,67%), crianças de 5 anos (63,3%), população privada de liberdade (59,93%), trabalhadores do sistema prisional (59,85%), policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas (28,22%).