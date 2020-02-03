Entenda: população afetada pela chuva será vacinada contra hepatite

Os municípios de Iconha, Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta, atingidos pelas recentes chuvas no Sul do Estado, receberão ação especial de vacinação contra hepatite A. Isso porque a doença infecciosa é transmitida por meio de água e alimentos contaminados com o vírus VHA. Nesta edição do Consultório CBN, Michel Assbu desvenda mitos e verdades em torno da hepatite A e explica como se dá essa relação da sujeira causada pelas chuvas e a contaminação. Acompanhe!