Entenda os riscos das infecções urinárias

Nesta edição do Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi responde, entre os destaques, quais os riscos das infecções urinárias. Ouça a conversa completa!
Consultorio CBN - 26-09-23
Publicado em 26 de Setembro de 2023 às 17:57
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