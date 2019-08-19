Entenda como os ambientes fechados facilitam a propagação de doenças

Especialmente nesta época do ano, quando as temperaturas são mais baixas, as pessoas tendem a ficar mais em ambientes fechados, assim como no verão, quando muita gente prefere ficar em locais fechados que possuem ar-condicionado. E são nesses lugares que “mora o perigo”, já que ambientes fechados facilitam a proliferação de várias doenças, fazendo com que vírus e bactérias se propaguem mais rapidamente. Nesta segunda-feira (19), Michel Assbu aponta quais são essas doenças e explica quais são os cuidados necessários para evitar os problemas respiratórios como a gripe ou até mesmo uma pneumonia. Confira!