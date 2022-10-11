Entenda como funciona o mecanismo da dor em nosso organismo

Nesta edição do Consultório CBN, o tema em destaque é a dor. O comentarista Henrique Bonaldi explica como funciona quando sentimos uma dor e qual é a pior dor que podemos seguir. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 11-10-22
Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 18:22
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta