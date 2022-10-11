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Consultório CBN

Entenda como funciona o mecanismo da dor em nosso organismo

As explicações são do comentarista Henrique Bonaldi

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 18:22

Publicado em 

11 out 2022 às 18:22
Dor
Dor Crédito: Pixabay
Nesta edição do Consultório CBN, o tema em destaque é a dor. O comentarista Henrique Bonaldi explica como funciona quando sentimos uma dor e qual é a pior dor que podemos seguir. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 11-10-22

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