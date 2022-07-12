Entenda como atua uma equipe na sala de cirurgia

Nesta edição do Consultório CBN, Henrique Bonaldi traz novas explicações sobre como funciona uma cirurgia médica, equipamentos utilizados e os profissionais envolvidos. Ouça a conversa completa!
CONSULTÓRIO CBN - 12-07-22
Publicado em 12 de Julho de 2022 às 18:03
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