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CONSULTÓRIO CBN

Endometriose afeta 15% das mulheres em fase reprodutiva

Ouça o quadro Consultório CBN desta segunda-feira (16)

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 12:27

Publicado em 

16 set 2019 às 12:27
Nesta edição do quadro Consultório CBN, o comentarista Michel Assbu traz como destaque as explicações em torno de uma doença que merece mais do que atenção das mulheres: a endometriose.
A endometriose é uma doença inflamatória provocada por células do endométrio (tecido que reveste o útero) que, em vez de serem expelidas durante a menstruação, se movimentam no sentido oposto e caem nos ovários ou na cavidade abdominal, onde voltam a multiplicar-se e a sangrar.
De acordo com estatísticas da Sociedade Americana de Fertilidade, cerca de 10% a 15% das mulheres em idade reprodutiva sofrem desta enfermidade e aproximadamente 70% delas precisam de tratamento para conseguir engravidar. Confira as orientações!
 
Consultório CBN - Michel Assbú - 16-09-19.mp3

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