Endometriose afeta 15% das mulheres em fase reprodutiva

Nesta edição do quadro Consultório CBN, o comentarista Michel Assbu traz como destaque as explicações em torno de uma doença que merece mais do que atenção das mulheres: a endometriose.

A endometriose é uma doença inflamatória provocada por células do endométrio (tecido que reveste o útero) que, em vez de serem expelidas durante a menstruação, se movimentam no sentido oposto e caem nos ovários ou na cavidade abdominal, onde voltam a multiplicar-se e a sangrar.

De acordo com estatísticas da Sociedade Americana de Fertilidade, cerca de 10% a 15% das mulheres em idade reprodutiva sofrem desta enfermidade e aproximadamente 70% delas precisam de tratamento para conseguir engravidar. Confira as orientações!