Em época de chuvas também cuide da sua saúde!

Diante de um período chuvoso, como tem acontecido no Espírito Santo nas últimas semanas, também é necessário cuidar da saúde e se prevenir contra as doenças típicas dessa época. Este é o alerta do Consultório CBN desta segunda-feira (25), com o comentarista Michel Assbu. Leptospirose, hepatites, micoses e toxoplasmose são algumas dessas doenças a que devemos ficar atentos. Além disso, é necessário cautela no consumo e utilização de alimentos, produtos de higiene e medicamentos que tiveram contato com a água da chuva. Confira!