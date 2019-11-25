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CONSULTÓRIO CBN

Em época de chuvas também cuide da sua saúde!

Fique por dentro das doenças que chegam após as tempestades

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 13:00

Publicado em 

25 nov 2019 às 13:00
Diante de um período chuvoso, como tem acontecido no Espírito Santo nas últimas semanas, também é necessário cuidar da saúde e se prevenir contra as doenças típicas dessa época. Este é o alerta do Consultório CBN desta segunda-feira (25), com o comentarista Michel Assbu. Leptospirose, hepatites, micoses e toxoplasmose são algumas dessas doenças a que devemos ficar atentos. Além disso, é necessário cautela no consumo e utilização de alimentos, produtos de higiene e medicamentos que tiveram contato com a água da chuva. Confira!
Consultório CBN - Michel Assbú - 25-11-19

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