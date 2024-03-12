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Consultório CBN

É possível costurar uma veia? Médico explica

Ouça os comentários de Henrique Bonaldi

Publicado em 12 de Março de 2024 às 18:17

Publicado em 

12 mar 2024 às 18:17
Costura
Costura Crédito: Pexels
Nesta edição de "Consultório CBN", o comentarista Henrique Bonaldi tira dúvidas de cirurgias. A principal delas é se é possível costurar uma veia ou artéria. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 12-03-24

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