É possível costurar uma veia? Médico explica

Nesta edição de "Consultório CBN", o comentarista Henrique Bonaldi tira dúvidas de cirurgias. A principal delas é se é possível costurar uma veia ou artéria. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 12-03-24
Publicado em 12 de Março de 2024 às 18:17
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