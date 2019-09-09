Doação de órgãos: mais de 1.200 pessoas na fila no Espírito Santo

Doar órgãos é doar vida! Ao longo deste mês de setembro acontecem programações voltadas a sensibilizar a sociedade sobre a importância da doação de órgãos, no chamado “Setembro Verde”. Aproveitando o início do mês, o comentarista Michel Assbu, nesta edição do Consultório CBN, explica como a doação de órgãos ajuda a salvar vidas. Segundo o Ministério da Saúde, o transplante de órgãos é um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão (coração, fígado, pâncreas, pulmão, rim) ou tecido (medula óssea, ossos, córneas) de uma pessoa doente (receptor) por outro órgão ou tecido normal de um doador, vivo ou morto. Até o último dia 2, 1.216 pessoas aguardavam por um transplante no Espírito Santo. O número, porém, varia dia a dia, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa). Confira!