Do mel à canja: afinal, as dicas de saúde da vovó funcionam?

Mel para aliviar a tosse e a clássica canja para amenizar sintomas da gripe são algumas das soluções naturais antigas defendidas pelas nossas avós, mas que a maior parte das pessoas, ainda hoje, têm dúvidas sobre seu real poder de cura. Pensando nisso, o comentarista Michel Assbu, nesta edição do Consultório CBN, conversa com os ouvintes se essas famosas "receitas", realmente, têm fundamento. Mas fica a orientação: procurar pelo atendimento médico, sempre que necessário, não substitui nenhuma receita "alternativa". Confira!
Consultório CBN - 09-12-19