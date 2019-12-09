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CONSULTÓRIO CBN

Do mel à canja: afinal, as dicas de saúde da vovó funcionam?

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Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 12:48

Publicado em 

09 dez 2019 às 12:48
Mel para aliviar a tosse e a clássica canja para amenizar sintomas da gripe são algumas das soluções naturais antigas defendidas pelas nossas avós, mas que a maior parte das pessoas, ainda hoje, têm dúvidas sobre seu real poder de cura. Pensando nisso, o comentarista Michel Assbu, nesta edição do Consultório CBN, conversa com os ouvintes se essas famosas "receitas", realmente, têm fundamento. Mas fica a orientação: procurar pelo atendimento médico, sempre que necessário, não substitui nenhuma receita "alternativa". Confira!
Consultório CBN - 09-12-19

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