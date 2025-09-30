Dicas e orientações para cuidar da saúde do seu coração

O Dia Mundial do Coração foi recordado no dia 29 de setembro. Nesta edição de Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi explica, na prática, como cuidarmos da saúde do coração. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 30-09-25
Publicado em 30 de Setembro de 2025 às 17:12
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