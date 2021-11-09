Diabetes: tudo o que você precisa saber sobre a doença

Nesta edição do Consultório CBN, o médico Henrique Bonaldi aborda a diabetes, trazendo as principais orientações e esclarecendo dúvidas. Há diferentes tipos de diabetes? Qual tipo de diabetes mais grave? Ouça:
Consultório CBN - 09/11/2021
Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 18:11
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