Dia Mundial da Saúde: a importância do check-up na prevenção de doenças

Nesta edição de Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi relembra o Dia Mundial da Saúde: e fala da importância do check-up na prevenção de doenças. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 08-04-25
Publicado em 09 de Abril de 2025 às 10:39
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