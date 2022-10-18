Dia do Médico: como melhorar a relação profissional e paciente

Nesta edição do Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi, na data que recorda ao Dia do Médico, nesta terça-feira (18), fala da relação médico-profissional. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 18-10-22
Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 18:16
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