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Dia do Médico: como melhorar a relação profissional e paciente

As orientações são do comentarista Henrique Bonaldi

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 18:16

Publicado em 

18 out 2022 às 18:16
Coração, infarto, cardiologia, cardiovascular
Saúde Crédito: Freepik
Nesta edição do Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi, na data que recorda ao Dia do Médico, nesta terça-feira (18), fala da relação médico-profissional. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 18-10-22

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