Devemos procurar um médico sempre que escorregamos e caímos?

Nesta edição de Consultório CBN, o médico Henrique Bonaldi explica se é realmente necessário visitar um médico sempre que escorregamos e caímos. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 16-09-25
Publicado em 16 de Setembro de 2025 às 23:10
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