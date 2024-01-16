Dengue: o que é, quais os sintomas, como é o tratamento?

Toda terça-feira é dia de abrir as portas do "Consultório CBN" e atender às dúvidas dos ouvintes. Neste episódio, o médico Henrique Bonaldi tira dúvidas sobre uma doença infecciosa febril aguda e que, infelizmente, "explodiu" no Espírito Santo em 2023: a dengue. Ao todo, segundo dados do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram registrados 191.131 casos, número quase dez vezes maior do que o contabilizado no ano anterior. Ouça a conversa completa!