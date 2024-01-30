Cuidado com o sono: o que acontece com o corpo quando dormimos mal?

Nesta edição de "Consultório CBN", o comentarista Henrique Bonaldi traz como destaque a importância do cuidado com o sono e quais os efeitos de noites mal dormidas para o corpo. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 30-01-24
Publicado em 30 de Janeiro de 2024 às 18:29
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