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Consultório CBN

Cuidado com o sono: o que acontece com o corpo quando dormimos mal?

Ouça os comentários de Henrique Bonaldi

Publicado em 30 de Janeiro de 2024 às 18:29

Publicado em 

30 jan 2024 às 18:29
Sono
Sono Crédito: Pexels
Nesta edição de "Consultório CBN", o comentarista Henrique Bonaldi traz como destaque a importância do cuidado com o sono e quais os efeitos de noites mal dormidas para o corpo. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 30-01-24

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