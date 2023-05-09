Covid: a importância de se vacinar com a bivalente

No final do último mês de abril, o Ministério da Saúde ampliou a vacinação com a dose de reforço bivalente contra a covid-19 para toda a população acima de 18 anos. A recomendação tem o objetivo de reforçar a proteção contra a doença e ampliar a cobertura vacinal em todo país. Cerca de 97 milhões de brasileiros podem ser vacinados nesta etapa do Movimento Nacional pela Vacinação. Nesta edição do Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi destaca a importância da vacinação com a bivalente. Ouça a conversa completa!