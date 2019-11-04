Consultório CBN tira suas dúvidas sobre a gastrite

Famosa por causar dores intensas no estômago, a gastrite é uma inflamação da mucosa que reveste as paredes internas do órgão e é causada por uma variedade de fatores, que vão desde causas autoimunes ou bacterianas, até hábitos alimentares baseados no consumo excessivo de alimentos gordurosos e ácidos. Mesmo sendo uma patologia conhecida, a gastrite ainda é cercada de muitos mitos e verdades. Por isso, nesta segunda-feira, o comentarista Michel Assbu esclarece seis questões ligadas a gastrite. Confira!