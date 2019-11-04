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Consultório CBN tira suas dúvidas sobre a gastrite

As orientações são do comentarista Michel Assbu

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 13:25

Publicado em 

04 nov 2019 às 13:25
Famosa por causar dores intensas no estômago, a gastrite é uma inflamação da mucosa que reveste as paredes internas do órgão e é causada por uma variedade de fatores, que vão desde causas autoimunes ou bacterianas, até hábitos alimentares baseados no consumo excessivo de alimentos gordurosos e ácidos. Mesmo sendo uma patologia conhecida, a gastrite ainda é cercada de muitos mitos e verdades. Por isso, nesta segunda-feira, o comentarista Michel Assbu esclarece seis questões ligadas a gastrite. Confira! 
Consultório CBN - Michel Assbú - 04-11-19
 
 

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