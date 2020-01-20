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CONSULTÓRIO CBN

Conheça os riscos dos anti-inflamatórios à saúde

As orientações são do comentarista Michel Assbu

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 13:27

Publicado em 

20 jan 2020 às 13:27
A automedicação, principalmente à base de anti-inflamatórios, é muito comum entre a população brasileira, mas pode trazer sérios riscos para a saúde da população. Com o passar dos anos, o uso dos anti-inflamatórios aumenta e, principalmente nos idosos, pode ocasionar isquemia renal, causando a paralisia no rins, órgãos filtradores fundamentais para o funcionamento do organismo humano. Pensando nisso, nesta segunda-feira, no Consultório CBN, o comentarista Michel Assbu aponta os cuidados necessários quanto ao uso de anti-inflamatórios. Acompanhe!
Consultório CBN - Michel Assbú - 20-01-20

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