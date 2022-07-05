Conheça a dinâmica de uma sala de cirurgia e seus instrumentos

Bisturis, material de anestesia, tesouras. Nesta edição do Consultório CBN, o médico Henrique Bonaldi esclarece as principais dúvidas sobre quais são e como funcionam instrumentos cirúrgicos de uma sala de operação. Ouça:
CONSULTÓRIO CBN - 05-07-22
Publicado em 05 de Julho de 2022 às 18:38
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