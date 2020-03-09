Como você cuida da saúde dos seus rins?

Nesta quinta-feira, dia 12, a Sociedade Internacional de Nefrologia traz como recordação o Dia Mundial do Rim. A data tem como objetivo reduzir o impacto da doença renal que, em todo o mundo, já atinge 850 milhões de pessoas.

A Doença Renal Crônica causa pelo menos 2,4 milhões de mortes por ano, com uma taxa crescente de mortalidade. Para prevenção, uma das principais dicas é adotar uma dieta menos salgada. A hidratação é indispensável. E para quem é diabético, a dieta também deve ser controlada, especialmente em relação ao açúcar. Confira as orientações do comentarista Michel Assbu sobre como manter seu rim em bom estado.